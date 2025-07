Johan Djourou ha svolto un ruolo di primo piano nella squadra femminile svizzera nell'ultimo anno. KEYSTONE

Da un anno Johan Djourou è una figura chiave della Nazionale femminile elvetica. «In Svizzera non siamo abbastanza fanatici», dice il ginevrino, che ha parlato con «Keystone-ATS» ai margini di Euro 2025.

Keystone-SDA ATS

Hai fretta? blue News riassume per te La Svizzera debutta mercoledì agli Europei femminili contro la Norvegia, con grande pressione su Pia Sundhage e la squadra.

L'ex calciatore, ora coordinatore sportivo della Nati, Johan Djourou, trasmette fiducia e serenità alle giocatrici.

L'entusiasmo è alto e il messaggio è chiaro: restare concentrate sul presente e affrontare il torneo con lucidità.

Il coordinatore sportivo della Nazionale svizzera è ben consapevole della pressione che grava su Pia Sundhage e sulle sue giocatrici, che mercoledì (ore 21:00) esordiranno agli Europei contro la Norvegia a Basilea.

Il ginevrino ha partecipato agli Euro maschili del 2008 in Svizzera e in Austria. La sua esperienza è preziosa per le giocatrici che stanno per vivere uno dei momenti più memorabili della loro carriera.

Johan Djourou, come si sente la squadra svizzera a così poco dall'inizio dell'EURO?

C'è molto entusiasmo, energia positiva e fiducia. Tutti non vedono l'ora. La preparazione è stata lunga, soprattutto dal punto di vista mentale. Ci sono stati diversi campi di allenamento con molta intensità. Ci stiamo avvicinando al D-Day e le giocatrici sono molto eccitate all'idea di iniziare.

Nel 2008 hai vissuto un Europeo casalingo che non è andato molto bene, con l'eliminazione alla fase a gironi. In che modo questa esperienza ti aiuta nel rapporto con le attuali giocatrici?

Bisogna rendersi conto che la pressione è enorme. E sono le stesse calciatrici a mettere questa pressione su se stesse. Vogliono fare bene per il popolo svizzero e per le loro famiglie. Dico loro di concentrarsi su ciò che possono controllare e, soprattutto, di non guardare troppo avanti. Bisogna guardare giorno per giorno, arrivare con la testa fredda e non arrendersi mentalmente. Ma loro sono pronte, sono professioniste. Vogliono avere successo e fare un grande torneo.

Cosa ricordi di Euro 2008?

Ho un ricordo eccezionale. Purtroppo non lo è stato il risultato, ma se ripenso alla passione, all'energia dei tifosi, al fuoco nello stadio, spero che anche le ragazze abbiano la possibilità di vivere tutto questo. Non sono abituate a giocare in stadi pieni, e vivere questa esperienza in casa è qualcosa che capita una sola volta nella vita.

Qual è il tuo ruolo in seno all'ASF?

Sono principalmente responsabile del programma «Impulse», che mira a migliorare rapidamente gli aspetti più febbrili della squadra svizzera. Ad esempio, sul fronte medico e del recupero, abbiamo allestito un container per consentire alle giocatrici di accedere alla crioterapia.

Sto anche aiutando Alice Holzer con il progetto Euro «Legacy» (ndr: che mira a raddoppiare il numero di calciatrici, allenatore, arbitre e dirigenti abilitate in Svizzera entro quattro anni). Oltre a questo lavoro amministrativo, sono spesso in campo con le giocatrici. Sono presente durante gli allenamenti, cercando di aiutarle individualmente, sia che si tratti di difensori che di attaccanti.

Ha parlato del progetto «Legacy». Qual è secondo lei l'aspetto più importante da sviluppare in Svizzera se si vuole che il calcio femminile faccia progressi significativi?

Deve iniziare dagli allenatori. Le giovani calciatrici devono essere seguite meglio, già a livello amatoriale, perché è da lì che parte tutto. È la stessa cosa per i ragazzi: molti dei loro sogni si infrangono perché il sostegno non è sufficiente. E ovviamente, senza maggiori infrastrutture, non saremo in grado di progredire. Perché il previsto afflusso di giovani giocatrici richiederà nuove strutture.

Sempre più calciatrcici partono per giocare all'estero in giovane età. Sydney Schertenleib (18 anni) è passata al Barcellona, mentre Iman Beney (18 anni) ha appena firmato per il Manchester City. È un bene per il calcio femminile in Svizzera o sta frenando lo sviluppo del campionato?

I nostri campionati devono essere una piattaforma per le giocatrici che si trasferiscono all'estero, perché non sono ancora riconosciuti come di alta qualità. Se vogliamo che la Svizzera sia in grado di competere con la Francia o la Spagna tra qualche anno, le nostre forze migliori devono andare all'estero per affinare le loro capacità. A mio avviso, questo è un aspetto positivo.

L'Arsenal, uno dei tuoi ex club, ha vinto la Champions League femminile in questa stagione. L'anno prossimo le giocatrici del club londinese giocheranno tutte le partite nello stadio della prima squadra, davanti a decine di migliaia di spettatori. Perché il calcio femminile è decollato in questo modo in Inghilterra?

È una cultura leggermente diversa. In Inghilterra il club è una religione e la gente lo segue, sia che si tratti di uomini che di donne. In Svizzera non abbiamo quella cultura sportiva, quell'attaccamento. Siamo ancora troppo poco tifosi, non abbastanza fanatici come in Inghilterra.

Lavori come allenatore della squadra femminile U15 dell'FC Lancy, coordinatore sportivo dell'ASF e consulente televisivo. Quale trovi più soddisfacente?

Un po' tutto! Ma vedere i progressi delle ragazze, con la Svizzera o a Lancy, è davvero il Santo Graal. È esaltante vederle capire ciò che si insegna loro, vederle applicare certe cose, a volte molto rapidamente.

È questo che amo: vedere queste giocatrici esprimersi e divertirsi.