Ecco perché José Mourinho si presenta con la maglietta di Scott McTominay: «È il minimo che potesse fare»

bfi

11.12.2025

Jose Mourinho 
Jose Mourinho 
KEYSTONE

Al termine della gara vinta dal suo Benfica contro il Napoli per 2 a 0, José Mourinho si è presentato ai microfoni con una borsetta contenente la maglia di Scott McTominay, attaccante dei partenopei. Le spiegazioni che ne seguono sono da «Special One».

Igor Sertori

11.12.2025, 22:01

11.12.2025, 22:26

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il Benfica di Mourinho, mercoledì sera, ha sconfitto il Napoli per 2 a 0 in Champions League.
  • L'allenatore portoghese ha ricevuto in dono, a fine partita, la maglietta dell'attaccante dei partenopei Scott McTominay.
  • «È il minimo che potesse fare», ha spiegato in conferenza stampa lo Special One.
Mostra di più
Champions League. Vittoria sofferta e salutare per la Juve, il Napoli affonda a Lisbona

Champions LeagueVittoria sofferta e salutare per la Juve, il Napoli affonda a Lisbona

L'allenatore del Benfica Josè Mourinho rivela che la stella del Napoli McTominay, uno dei suoi ex giocatori al Manchester United, gli ha regalato la maglia del Napoli dopo la partita di Champions League di mercoledì sera, vinta 2-0 dalla squadra portoghese.

«L'ho fatto debuttare; ho messo Pogba in panchina per lui. Il minimo che potesse fare era darmi la sua maglia», ha detto lo Special One in una conferenza stampa post-partita come riportato da «Football-Italia.net».

«Era triste per la sconfitta, ma questo è Scott; questa è la natura dei giocatori vincenti. Mi ha parlato per cinque minuti, ma era giù di morale. È molto felice al Napoli; sta vivendo un buon momento. Abbiamo un legame forte; si ricorderà ancora di me quando avrà 70 anni».

Mourinho ha menzionato McTominay anche durante la sua intervista post-partita con Prime Video Italia. «Ho detto ai ragazzi che ho lanciato in campo negli ultimi minuti che saranno i prossimi McTominay», ha detto il portoghese.

L'esordio dello scozzese nel 2017 contro il Benfica

McTominay ha esordito in Champions League con Mourinho nel 2017, vincendo 1-0 in trasferta contro il Benfica. Il nazionale scozzese ha collezionato 31 presenze con lo Special One al Manchester United.

La sconfitta di mercoledì sera a Lisbona lascia il Napoli al 23° posto in classifica con sette punti. Le ultime due partite della fase a gironi saranno contro Copenaghen e Chelsea.

I risultati del Napoli sono stati decisamente migliori in Serie A, essendo capolista a pari merito con il Milan, avendo vinto le ultime tre partite.

Champions League. Che partita a Baku! L'Ajax si sveglia negli ultimi 10 minuti e manda il Qarabag al tappeto

Champions LeagueChe partita a Baku! L'Ajax si sveglia negli ultimi 10 minuti e manda il Qarabag al tappeto

