Jota stava andando in Inghilterra in auto per un'operazione ai polmoni?

Diogo Jota è morto giovedì mattina in un incidente stradale. sda

Diogo Jota è morto insieme al fratello in un incidente stradale giovedì mattina. Ora i media portoghesi riportano che l'attaccante si stava recando in un porto perché non avrebbe potuto prendere l'aereo.

DPA, Redazione blue Sport Linus Hämmerli

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo la «CNN Portugal», Diogo Jota era in viaggio verso Liverpool giovedì mattina.

L'attaccante ha scelto di viaggiare via terra e via mare a causa di una presunta operazione ai polmoni che ha subito di recente.

Il calciatore è morto in un incidente stradale insieme al fratello André. Mostra di più

Diogo Jota (28 anni) è morto ieri, giovedì, in un incidente stradale. Il giocatore del Liverpool e della nazionale portoghese era in auto con il fratello André quando è uscito di strada, presumibilmente a causa dello scoppio di uno pneumatico durante un sorpasso.

L'auto ha sfondato una barriera e ha preso fuoco. I due fratelli sono morti.

Come riportato da «CNN Portugal», Jota era in viaggio verso l'Inghilterra. I Reds iniziano la preparazione pre-campionato lunedì 7 luglio. L'attaccante del Liverpool si stava recando a Santander per raggiungere l'Inghilterra via mare.

Secondo la CNN Jota ha dovuto subire di recente un'operazione ai polmoni. I medici gli avevano quindi sconsigliato di viaggiare in aereo. Il calciatore ha quindi deciso di raggiungere Liverpool via terra e via mare.

Il servizio funebre per i fratelli Jota è previsto per le 10:00 ora locale di sabato nella chiesa parrocchiale della loro città natale di Gondomar, vicino a Porto, hanno riferito l'agenzia di stampa statale portoghese Lusa e il canale televisivo statale RTP.