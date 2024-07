Jude Bellingham KEY

Jude Bellingham ci sarà contro la Svizzera, mentre Merih Demiral non potrà giocare il quarto di finale di Euro 2024 contro i Paesi Bassi.

Swisstxt

L’inglese, il quale era sotto indagine per un brutto gesto commesso dopo il pareggio in rovesciata contro la Slovacchia, è stato sanzionato con 20’000 euro di multa. Stando a quanto riportato dalla Bild, il difensore 26enne dovrà invece scontare ben due giornate di squalifica per aver festeggiato la doppietta contro l’Austria con il gesto dei «Lupi Grigi», un movimento estremista e terrorista della Turchia.

Swisstxt