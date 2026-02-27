Diversi ex giocatori della nazionale tedesca hanno criticato le dichiarazioni di Jürgen Klopp, commentatore televisivo durante i Mondiali, dopo un'osservazione poco elegante sul commissario tecnico della Mannschaft Julian Nagelsmann.

L'osservazione poco elegante di Jürgen Klopp ha suscitato indignazione in Germania.

Mondiali Jürgen Klopp sotto accusa per delle parole «inaccettabili»: «Mi sarei dato uno schiaffo»

L'ex allenatore del Liverpool, che lavora al fianco dell'ex attaccante del Bayern e della nazionale Thomas Müller, ha dichiarato domenica prima della partita della Germania contro Curaçao che non avrebbe scelto la stessa formazione titolare messa in campo da Nagelsmann.

«È ancora Julian Nagelsmann a mettere in campo la squadra... per ora», ha dichiarato in onda il tecnico 59enne.

Parole mal accolte, tanto più che Jürgen Klopp, che ha lasciato il Liverpool nel 2024, viene regolarmente indicato come possibile successore alla guida della Mannschaft.

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«Le sue parole non faciliteranno il compito di Nagelsmann. Mi piacerebbe sapere cosa avrebbe risposto se, prima di un'importante partita di Champions League, un commentatore gli avesse consigliato di lasciare in panchina uno dei suoi giocatori chiave» quando era al Liverpool, ha osservato con rammarico l’ex capitano della Mannschaft Lothar Matthäus, detentore del record di presenze con la Germania (150).

Le parole di Klopp sono «inaccettabili», ha aggiunto anche Stefan Effenberg, che conta 35 presenze in nazionale. «Si può fare questo tipo di commento davanti a una birra, al bar, ma certamente non davanti a milioni di telespettatori», ha aggiunto.

Klopp si scusa: «Avrei potuto darmi uno schiaffo»

La Germania ha infine vinto nettamente la sua partita d'esordio ai Mondiali battendo Curaçao 7 a 1. E Jürgen Klopp si è poi scusato:

«Avrei potuto darmi uno schiaffo per aver detto quella cosa», ha detto. Mi è semplicemente sfuggito, non bisogna assolutamente attribuirgli alcun significato».

Julian Nagelsmann non sembra averla presa male: la Germania «ha un sacco di esperti, Thomas e Jürgen sono bravi ragazzi».

«Hanno avuto molto successo nel calcio, possono dire quello che vogliono, è così», ha dichiarato.