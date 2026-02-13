Jürgen Klopp.
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Dopo ben tre Mondiali chiusisi prima di raggiungere gli ottavi di finale, la Germania avrebbe scelto di affidare la sua rinascita a Jürgen Klopp.
Stando a quanto riportato da Romano, i dettagli del contratto, così come quelli della liberazione dal ruolo di «Global Head of Soccer» del gruppo Red Bull, sarebbero in discussione, ma il futuro del tecnico parrebbe scritto.
Oltre alla Germania, anche un'altra Nazionale è pronta a cambiare tecnico. Si tratta della Tunisia, con Hervé Renard, subentrato a Sabri Lamouchi dopo la prima partita, che ha scelto di dire addio dopo l'eliminazione ai gironi.