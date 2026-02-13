Volto noto
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L'ASF ha deciso di rafforzare la struttura organizzativa, inserendo la funzione di «Chief Sports Officier».
Ad assumere il ruolo sarà Marinko Jurendic, al quale è stata affidata la responsabilità dell'area sportiva.
Questa, si legge nella nota, «comprende le tre attuali direzioni delle squadre nazionali maschili, del calcio femminile e dello sviluppo del calcio».
Di fatto, Jurendic prenderà il posto di Pier Tami, che ha garantito disponibilità per il passaggio di consegne.
Il 48enne, già attivo in seno all’ASF dal 2009 al 2017, è stato recentemente DS di Zurigo e Augsburg.