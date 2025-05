Juventus KEY

La Juventus giocherà in Champions League la prossima stagione.

Swisstxt

I bianconeri hanno chiuso al quarto posto in classifica grazie al successo esterno per 3-2 nell'ultima giornata sul Venezia, dal canto suo retrocesso così come l'Empoli, battuto 2-1 dal Verona. La Roma deve dunque accontentarsi dell'Europa League nonostante il 2-0 di Torino, mentre in Conference League andrà la Fiorentina, vittoriosa per 3-2 a Udine.