Chiesa e Vlahovic KEY

La Juventus non ha deluso le aspettative nella prima partita ufficiale della stagione.

All'esordio in campionato, la Vecchia Signora non ha lasciato scampo all'Udinese, che dalla Dacia Arena è uscito sconfitto per 3-0. Tutte e tre le reti degli uomini di Allegri sono state siglate nel primo tempo da Chiesa, Vlahovic e Rabiot.

Swisstxt