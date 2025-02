Kaeppeli Ti-Press

Non si è fatta attendere la risposta della città di Bellinzona dopo le polemiche dell'ACB riguardanti lo stato del terreno da gioco del Comunale.

Swisstxt

Il capo Dicastero Sport Fabio Kaeppeli non ha usato giri di parole: «Da qualche giorno sembrava che stessero facendo di tutto per rovinare il campo. Avevamo trovato delle soluzioni alternative per preservare il manto erboso, invece si è fatto altrimenti». «Riteniamo che non sia questo il modo di comportarsi, auguriamo al Bellinzona di vincere sul campo, ma la dirigenza ha già perso la partita del rispetto per le persone e le infrastrutture».