I bianconeri hanno messo sotto contratto fino al 2031 il 19enne terzino destro uzbeko Bekhruz Karimov, proveniente dal Surkhon Termiz, squadra del massimo campionato del suo Paese d’origine.

Karimov ha preso parte ai Mondiali con la selezione guidata in panchina da Fabio Cannavaro. Il giovane difensore ha collezionato due presenze nella competizione, contro Colombia e Portogallo.

«Il suo profilo era seguito con grande attenzione da diversi club, siamo felici che abbia scelto noi», ha dichiarato il CSO del Lugano Sebastian Pelzer.