Kasami KEYSTONE

Il Sion ha annunciato di aver messo sotto contratto Pajtim Kasami fino al 30 giugno 2026.

Swisstxt

Per il 32enne centrocampista, attualmente svincolato, si tratta di un ritorno in Vallese, visto che con i biancorossi aveva già giocato dal 2017 al 2020 in 104 occasioni, firmando 32 reti.