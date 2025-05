Kevin De Bruyne lascia il Manchester City e dovrebbe deliziare i tifosi della Serie A. KEYSTONE

Dopo 10 stagioni al Manchester City, dove ha vinto di tutto, e tanto, al centrocampista belga il club non ha più rinnovato il contratto. In veste di free agent il 33enne avrebbe scelto la Serie A, nonostante le chiamate dei maggiori club europei e non solo.

Igor Sertori bfi

Kevin De Bruyne aprirà i colloqui con il Napoli la prossima settimana per un trasferimento da free agent ai neo-campioni di Serie A, rifiutando la possibilità di trasferirsi in MLS con i Chicago Fire FC, secondo quanto riferito da fonti di ESPN.

Il belga farà la sua ultima apparizione per il Manchester City contro il Fulham a Craven Cottage domenica, dopo che il club ha scelto di non prolungargli il contratto.

Secondo «sportmediaset.it», le trattative con il Napoli sono già avanzati e resterebbero da sistemare gli ultimi dettagli economici, mentre i suoi avvocati sono attesi nella città in festa per lo scudetto conquistato venerdì sera. Da definire anche l'acquisto della villa che lo ospiterà con la sua famiglia.

10 stagioni di grandi successi a Manchester

Nonostante abbia aiutato il City a conquistare sei titoli di Premier League e un successo in Champions League nel 2023 da quando si è trasferito per 55 milioni di sterline dal VfL Wolfsburg nel 2015, al 33enne, il mese scorso, era stato comunicato che non gli sarebbe stato offerto un nuovo contratto alla scadenza dell'attuale contratto a fine giugno.

Dopo essere stato oggetto di interesse da parte di club della Premier League, della Bundesliga e della MLS, in particolare dei Chicago Fire, il centrocampista avrebbe deciso di accettare l'offerta del Napoli.

De Bruyne raggiungerebbe così il compagno di nazionale Romelu Lukaku allo Stadio Diego Maradona, al servizio di Antonio Conte, che grazie a questo colpo di mercato potrebbe rimanere sulla panchina dei campioni d'Italia.