Il morale della Nazionale svizzera è a terra dopo l'amara eliminazione dai Mondiali nei quarti di finale contro l'Argentina. Perché per tutti è chiaro: contro i campioni del mondo si sarebbe potuto fare di più.

Gregor Kobel : «Sono incredibilmente orgoglioso della squadra e del modo in cui abbiamo giocato. Ma certo, eravamo davvero in forma, abbiamo dimostrato grande grinta. Fa malissimo uscire di scena in questo modo. Non ho visto abbastanza bene l’azione (di Embolo).

A prescindere da ciò, visto come abbiamo lottato, mi sembra ingiusto che non ci sia stata data almeno la possibilità di giocare i rigori. Il calcio a volte è così.»

Murat Yakin: «Se si guarda all’andamento della partita, siamo stati di gran lunga superiori agli avversari. Alla fine, però, questo non ci serve a nulla. Sono incredibilmente orgoglioso della squadra e dello staff per come abbiamo lottato oggi, anche in inferiorità numerica contro i campioni del mondo.

Peccato essere stati eliminati in questo modo. Avevamo lo slancio dalla nostra parte (dopo il pareggio e prima del cartellino rosso) e volevamo effettuare dei cambi in attacco per continuare a cercare la nostra occasione. Il modo in cui abbiamo tenuto duro e lottato in inferiorità numerica dimostra che questa squadra è piena di energia e di voglia di giocare.»

Fabian Rieder: «Fino al cartellino rosso siamo stati la squadra migliore. Abbiamo lottato fino alla fine, poi loro sono passati in vantaggio con un gol fortuito. È un peccato, avevamo tutto sotto controllo, soprattutto nel secondo tempo.

Per questo il cartellino rosso è davvero fastidioso. Purtroppo non ci si può fare nulla. Si è visto che loro (l’Argentina) hanno delle qualità. Abbiamo difeso con passione e dato il massimo. Alla fine sono stati i dettagli a fare la differenza.»

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Manuel Akanji: «Sono davvero orgoglioso di questa squadra, di ciò che abbiamo fatto oggi e durante tutto il torneo. Abbiamo giocato contro i campioni del mondo in carica e loro non hanno avuto alcuna possibilità.

Non ricordo nessuna occasione da gol che siano riusciti a creare durante la partita. Se la partita fosse proseguita undici contro undici, tutti avrebbero visto che la situazione si sarebbe evoluta a nostro favore.

È un peccato uscire di scena in questo modo, sapendo che avremmo potuto vincere la partita. Anche con l’arbitro contro di noi, ogni minima cosa veniva fischiata. Non sono uno che protesta contro l’arbitro, ma non ho mai giocato una partita così sbilanciata, in cui ogni piccola cosa venisse fischiata.

Non è stata fischiata nessuna simulazione da parte loro e poi c’è stato il cartellino giallo per Embolo. Ormai non possiamo più cambiarlo».

Remo Freuler: «Ci eravamo prefissati di giocare con passione per tutta la Svizzera. Abbiamo offerto una buona prestazione fino al cartellino rosso. Poi c’è stata una battuta d’arresto. (...) Non capisco come il VAR possa intervenire in una situazione del genere».

Interviste (in tedesco)