allenatore Dennis Hediger, che era in carica dalla fine di ottobre e che sarà sostituito ad interim fino al termine del campionato da Carlos Bernegger.

SwissTXT Swisstxt

Lo Zurigo ha deciso di separarsi con effetto immediato dall’ A guidare la squadra dal 1o giugno sarà invece Marcel Koller, di ritorno in Svizzera dopo aver diretto con successo l'Al-Ahly dal 2022 al 2025. Durante la sua carriera da tecnico il 65enne ha conquistato anche due titoli elvetici (con San Gallo e Grasshopper) e una Coppa Svizzera (con il Basilea), mentre nel 2016 si è qualificato per gli Europei con la Nazionale austriaca.