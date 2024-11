Kutesa KEY

E se dal mazzo rossocrociato uscisse il jolly Kutesa?

Capocannoniere in SL con 9 reti, l'attaccante del Servette spera di poter replicare il suo buon momento anche in Nazionale.

«Sono svizzero e voglio giocare per la Svizzera – ha spiegato il 26enne ginevrino – all'Angola ho pensato solo per un attimo ma non ho mai avuto dubbi: voglio vestire il rossocrociato e dare una mano alla squadra».

«La mia attuale vena realizzativa? Il mio allenatore Thomas Haeberli mi ha detto di restare più vicino alla porta... di farmi trovare pronto in area di rigore e di fare gol».

