Nel'occhio del ciclone dentro e fuori dal campo, Kylian Mbappé ha rotto il silenzio domenica sera su «Canal+», affermando di non essere «preoccupato» per l'inchiesta di stupro rivelata dalla stampa svedese e proclamando il suo «amore» per la Nazionale francese, senza dimenticare la disputa legale di 55 milioni con il PSG.

AFP Clara Francey

Hai fretta? blue News riassume per te Kylian Mbappé ha discusso delle sue recenti difficoltà, negando depressione e commentando le accuse di stupro in Svezia.

Il transalpino ha parlato dei 55 milioni reclamati al PSG, ma ha sottolineato il rispetto e i ricordi positivi legati ai suoi sette anni passati a Parigi.

Il capitano dei Bleus ha ribadito il suo attaccamento alla Francia, dichiarando che gli manca indossare la maglia della Nazionale e che non ha mai pensato di rinunciarvi. Mostra di più

La dichiarazione del capitano dei Bleus, che ha subito una serie di avversità sportive ed extra-sportive, era molto attesa.

La superstar, silenziosa sulla stampa dall'inizio della stagione e assente nelle ultime due partite della Nazionale del suo Paese, ha scelto la cornice rilassata del programma «Clique» di Mouloud Achour su «Canal+» per spiegare le sue attuali difficoltà.

Molto contento della sua nuova vita in Spagna

La controffensiva mediatica dell'attaccante del Real Madrid è iniziata con un trailer dell'intervista, postato sui social network venerdì, in cui il calciatore ha detto che «a un certo punto, devi parlare, la gente deve ascoltarti».

Il campione del mondo 2018, che compie 26 anni il 20 dicembre, non si è sottratto a nessun argomento controverso nel corso dell'ampia intervista, durata quasi 50 minuti e condotta nella capitale spagnola.

Dopo aver detto di essere «molto felice nella nuova fase della sua vita» a Madrid e aver negato di soffrire di depressione, il giocatore è stato subito interrogato sulle accuse di stupro in seguito alla sua visita a Stoccolma in ottobre.

Non sa chi lo ha denunciato

«Sono rimasto sorpreso. Sono ancora sorpreso. Sono cose che succedono, che non ti aspetti. Non ho ricevuto nulla, nessuna convocazione. Ho letto la notizia sui media come tutti gli altri. Il governo svedese non ha detto nulla. Non sono coinvolto in questa storia», ha risposto, aggiungendo di non avere «idea» di chi fosse la denunciante.

«Ci andrò e basta», ha detto, quando gli è stato chiesto cosa avrebbe fatto se fosse stato convocato dai tribunali svedesi. «Bisogna lasciare che la legge faccia il suo lavoro e quando si arriverà alla fine, ognuno regolerà i propri conti», ha continuato.

Ci sono novità sui 55 milioni che reclama al PSG?

D'altra parte, in questo caso non ha fatto alcun collegamento tra lo scoppio della vicenda e la sua disputa finanziaria con il PSG, a cui chiede 55 milioni di euro di stipendi e bonus non pagati, come aveva già fatto il 14 ottobre, dopo le prime informazioni apparse sui media svedesi.

Mbappé ha poi denunciato su X una «fake news (...) alla vigilia di un'udienza (davanti alla «Ligue de football professionnel», ndr.) come se fosse un caso».

Questa volta il suo tono è stato molto più conciliante nei confronti del club della capitale, che ha lasciato all'improvviso la scorsa estate al termine del suo contratto di sette anni.

«Il club ha significato molto per me. È un posto molto intenso, con pregi e difetti. Ho trascorso sette anni straordinari. Forse l'errore che ho commesso è stato quello di aver confuso tutto».

«Ho avuto conflitti con le persone, ho difeso i miei diritti di giocatore, ma questo non rappresentava il club. Non ho mai fatto confusione con i giocatori o con lo staff», ha detto, anche se ha ammesso che avrebbe potuto essere «più espressivo» con i tifosi.

«Sono sempre stato legato al PSG. È un rapporto che non si esaurisce», ha detto, sostenendo che i suoi legami con l'emiro del Qatar, proprietario del club, sono «al meglio» nonostante la disputa finanziaria con il PSG.

«Mi mancano i Bleus»

Mbappé, la cui motivazione di vestire la maglia della Nazionale è stata messa in discussione negli ultimi mesi, ha colto l'occasione per rispondere alle critiche.

Dopo un Euro 2024 fallimentare, segnato dall'infortunio al naso e da un solo gol su rigore, il capitano non è riapparso con i Bleus a settembre, guardando in televisione la truppa di Didier Deschamps qualificarsi ai quarti di finale della Nations League.

«La squadra francese è sempre stata il più alto rango del calcio. Il mio amore per la Nazionale non è cambiato. Sì, mi manca, perché è passato molto tempo dall'ultima volta in cui sono sceso in campo con la maglia de "Les Bleus"», ha detto il campione del mondo del 2018.

«Ho fatto di tutto per rappresentare la Francia al meglio. Ho dato il mio naso (...). Ora mi sto concentrando sul Real, ma non ho mai rinunciato alla Nazionale», ha dichiarato.