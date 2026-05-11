Poteva essere una serata di festa per la capolista Vaduz ed invece la serata del Rheinpark rischia di trasformarsi in un incubo per la squadra del Principato, battuta per 2-1 e superata in classifica dal nuovo leader Aarau.
Avanti di due punti alla vigilia, promossi in caso di vittoria e con il destino ancora nelle proprie mani con un pareggio, i padroni di casa hanno incassato il 2-1 di Acquah al 94’, gettando al vento un’occasione d’oro. L’Aarau dovrà ora difendere il punto di vantaggio in classifica ospitando l’Yverdon, il Vaduz dovrà sperare affrontando il Wil in trasferta.