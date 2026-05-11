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Calcio L'Aarau sorpassa il Vaduz al 94'

Swisstxt

11.5.2026 - 22:41

Nuova capolista
Nuova capolista
KEY

Poteva essere una serata di festa per la capolista Vaduz ed invece la serata del Rheinpark rischia di trasformarsi in un incubo per la squadra del Principato, battuta per 2-1 e superata in classifica dal nuovo leader Aarau.

SwissTXT

11.05.2026, 22:41

Avanti di due punti alla vigilia, promossi in caso di vittoria e con il destino ancora nelle proprie mani con un pareggio, i padroni di casa hanno incassato il 2-1 di Acquah al 94’, gettando al vento un’occasione d’oro. L’Aarau dovrà ora difendere il punto di vantaggio in classifica ospitando l’Yverdon, il Vaduz dovrà sperare affrontando il Wil in trasferta.

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