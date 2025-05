Rilind Nivokazi Ti-Press

Ormai salvo e senza più nulla da chiedere agli ultimi tre impegni – proprio come lo Stade Lausanne, l’avversario di serata – il Bellinzona ha comunque trovato le motivazioni per allungare a cinque la striscia di risultati utili.

Swisstxt

L'1-1 della Pontaise porta a 11 i punti accumulati nell’ultimo mese, in cui bomber Nivokazi si è letteralmente scatenato.

Il classe 2000 ha infatti timbrato il cartellino per la quinta volta di fila, sbloccando lo stallo al 17’ su preciso suggerimento di Mihajlovic.

Sconfitto per 3-2 dallo Stade Nyonnais, lo Sciaffusa è intanto retrocesso in Promotion dopo 12 stagioni in ChL.