Come riportato dal Corriere del Ticino, i revisori e i contabili del Bellinzona hanno depositato i bilanci in Pretura.
Un passaggio inevitabile, nonostante il recente intervento dell’ex patron Pablo Bentancur, che ha saldato un debito, stando alla RSI, di poco inferiore ai 4’000 franchi evitando un fallimento immediato del club.
Il quadro finanziario dell'ACB è molto delicato. Sulle casse granata pesa l'eredità della gestione di Juan Carlos Trujillo, che avrebbe lasciato scoperti per quasi 1,6 milioni.
Come spiegato dall’ex presidente Brenno Martignoni Polti durante la trasmissione Fuorigioco su TeleTicino, si tratta di uno «stato di insolvenza» per la società anonima che gestisce la prima squadra.
Ora il giudice fisserà un'udienza nella quale il Bellinzona dovrà dimostrare di essere in grado di far fronte ai debiti.
In caso contrario si profila il fallimento, come nel 2013 sotto Gabriele Giulini, quando lo scoperto superò i 7 milioni di franchi.
Resta quindi da capire chi potrà intervenire per salvare il club, eventualmente tramite un concordato.
L’ipotesi di un sostegno da parte della cordata locale emersa nelle ultime settimane appare al momento poco probabile. Secondo la RSI è più verosimile, invece, un nuovo intervento dello stesso Bentancur.