Il Bellinzona non è riuscito a firmare l'exploit sul campo del Thun.

Il terzo scontro stagionale con l'attuale capolista (che finora non ne aveva mai vinti) si è chiuso sul 2-0, in virtù di un gol per tempo.

La seconda battuta d'arresto consecutiva lascia Sabbatini e soci in ottava a posizione, con due punti di vantaggio sulle ultime due.