Calcio L'ACB pareggia con l'Yverdon

Swisstxt

26.8.2025 - 22:26

Benavente
Benavente
ti-Press

Yverdon, bloccato al comunale sullo 0-0.

SwissTXT

26.08.2025, 22:26

26.08.2025, 23:17

Il Bellinzona è riuscito a portare a casa un punto dalla sfida casalinga contro l’ Le 14 reti subite nelle prime 4 uscite hanno lasciato il segno nella squadra quest’oggi ancora guidata da Benavente (ma probabilmente all’ultima apparizione in panchina), scesa in campo con un atteggiamento ultra difensivo e capace di chiudere gli spazi ai vodesi per tutto il match. Con questo risultato i granata muovono la loro classifica, rimanendo tuttavia all’ultimo posto a quota 2 punti in compagnia dell'Et.Carouge.

