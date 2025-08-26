Benavente ti-Press

Yverdon, bloccato al comunale sullo 0-0.

SwissTXT Swisstxt

Il Bellinzona è riuscito a portare a casa un punto dalla sfida casalinga contro l’ Le 14 reti subite nelle prime 4 uscite hanno lasciato il segno nella squadra quest’oggi ancora guidata da Benavente (ma probabilmente all’ultima apparizione in panchina), scesa in campo con un atteggiamento ultra difensivo e capace di chiudere gli spazi ai vodesi per tutto il match. Con questo risultato i granata muovono la loro classifica, rimanendo tuttavia all’ultimo posto a quota 2 punti in compagnia dell'Et.Carouge.