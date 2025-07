Michael Gonçalves KEY

Il Bellinzona ha annunciato due nuovi arrivi di esperienza per il reparto arretrato: si tratta di Michael Gonçalves, volto noto della Challenge League, e di Jon Ander Amelibia, che vanta una carriera maturata quasi tutta nella Primera Federación, la terza categoria del calcio spagnolo.

Swisstxt

Entrambi arrivano da svincolati dopo la chiusura del contratto con Neuchâtel Xamax e Amorebieta.

Il 30enne terzino destro elvetico vanta 41 presenze in SL con Servette e Winterthur, così come 143 gettoni nella serie cadetta. Il 31enne centrale spagnolo porta in dote 250 presenze tra i professionisti.