Armando Sadiku Keystone

Il Bellinzona ha ufficializzato di aver messo sotto contratto per questa stagione Armando Sadiku.

Swisstxt

L'albanese dunque ritorna dove è partita la sua carriera nel 2011, quando lasciò il suo Paese per accasarsi a Locarno e poi a Lugano.

Nel 2014 è passato allo Zurigo e nel 2017 ha iniziato un giro del mondo che lo ha portato in Polonia, Spagna, Turchia, Bolivia e da ultimo India, con due ritorni in prestito ai bianconeri.

In totale in Super League ha disputato 90 incontri (29 reti) e in Challenge 95 (58 gol), portando anche i colori del Vaduz. Il 34enne vanta pure 38 gettoni con la sua Nazionale (12 reti).