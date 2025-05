Rilind Nivokazi Ti-Press

In occasione dell’ultima partita casalinga della stagione il Bellinzona ha dimenticato per qualche ora i problemi societari legati all’ottenimento della licenza per la prossima Challenge League.

I granata hanno offerto una grande prestazione contro il Thun nuovo campione della lega cadetta, che al Comunale è stato sconfitto per 3-1.

L’Aarau è invece certo di disputare lo spareggio promozione/relegazione contro la penultima di Super League.

Gli argoviesi si sono assicurati il secondo posto nella lega cadetta grazie al 3-1 nello scontro diretto contro l’Etoile Carouge.