Per quattordici anni Didier Deschamps è stato sinonimo di ordine e disciplina. La sua 185ª e ultima partita sulla panchina della Francia, però, è stata tutto il contrario.

«Ho messo la Francia sopra ogni cosa» L’addio da ct non è stato da Deschamps: è finita un'era per i Bleus

Hai fretta? blue News riassume per te Didier Deschamps chiude dopo quattordici anni e 185 partite alla guida della Francia, con un ultimo match caotico che contrasta con l’ordine e la disciplina che hanno segnato la sua gestione.

Sotto la sua guida i Bleus hanno vinto il Mondiale 2018, raggiunto un’altra finale mondiale e disputato la finale dell’Europeo 2016,.

Ora lascia il posto con orgoglio, ribadendo il valore assoluto della Nazionale francese e indicando nel rispetto il principio fondamentale anche per critiche e dissenso.

Didier Deschamps riesce a trattenere le lacrime a fatica. Il tecnico francese, solitamente riservato e sempre molto controllato, questa volta lascia trasparire le proprie emozioni.

Lo spettacolare 6-4 contro l’Inghilterra nella finale per il terzo posto è stata la sua 185ª e ultima partita sulla panchina dei Bleus.

«Non vorrei piangere davanti a voi, ma potrei farlo, perché ho ricevuto tantissimi messaggi bellissimi», spiega il 57enne nella conferenza stampa successiva.

«È la fine di un viaggio». Un viaggio cominciato in uno dei momenti più difficili del calcio francese e trasformatosi nel periodo più di successo della sua storia.

Intelligenza di gioco e visione tattica

Già da calciatore Deschamps aveva mostrato le qualità che lo avrebbero reso un grande commissario tecnico.

«Dédé» brillava nel ruolo di centrocampista difensivo, guidò da capitano la Francia alla conquista del Mondiale del 1998 e vinse la Champions League con Marsiglia e Juventus.

Eric Cantona lo definì una volta un «portatore d’acqua», uno di quei giocatori incaricati di recuperare il pallone e consegnarlo ai compagni più talentuosi, come Zinédine Zidane o Alessandro Del Piero. Deschamps non possedeva una tecnica straordinaria, ma compensava con visione, intelligenza tattica e disciplina.

Le stesse caratteristiche hanno contraddistinto anche la sua nazionale. Deschamps prese in mano una squadra nel caos. Al Mondiale del 2010 in Sudafrica, i giocatori erano entrati nella storia dalla parte sbagliata con il celebre «sciopero di Knysna» contro il ct Raymond Domenech, venendo poi sospesi.

Il successore di Domenech, Laurent Blanc, lasciò l’incarico dopo appena due anni e l’eliminazione ai quarti di finale dell’Europeo contro la Spagna, poi vincitrice del torneo.

Con Deschamps cominciò la risalita: il nuovo ct restituì struttura e stabilità alla squadra.

La capacità di gestire le stelle

Nel 2018 la Francia si è laureata campione del mondo. Quattro anni più tardi ha perso la finale soltanto ai calci di rigore. Prima ancora era arrivata anche la finale dell’Europeo del 2016, persa ai supplementari contro il Portogallo.

Deschamps è riuscito nell’impresa di mantenere unito e motivato un gruppo ricco di stelle e talento, imponendo al tempo stesso disciplina e ordine. Almeno fino a questo, il suo ultimo Mondiale.

In passato al tecnico francese era stato spesso rimproverato di proporre un calcio poco spettacolare: vincente, ma a tratti noioso. Lo spettacolo, del resto, non è mai stato il suo forte, come ha dimostrato anche in occasione della presentazione della rosa per il Mondiale.

Nessuna bizzarra caccia al tesoro, nessun grande show televisivo. Deschamps si è limitato a leggere, con tono asciutto, l’elenco dei 26 convocati durante il telegiornale serale dell’emittente TF1.

In Nordamerica, però, i suoi giocatori hanno regalato spettacolo. Deschamps ha schierato con continuità quattro giocatori offensivi di grande talento e la Francia, trascinata da un calcio entusiasmante, ha raggiunto le semifinali imponendosi come favorita per il titolo, prima di infrangersi contro il gioco collettivo della Spagna.

Durante il torneo il ct è stato inoltre al centro dell’attenzione per una dolorosa vicenda personale: la morte della madre. «La situazione che ho vissuto, e che non auguro a nessuno, mi è costata moltissime energie», ha ammesso.

Nulla è più importante della nazionale francese

Non è stato l’epilogo che avrebbe desiderato. Non una terza finale mondiale consecutiva, ma una prestazione disastrosa nel primo tempo di una partita quasi priva di significato contro l’Inghilterra.

Deschamps, però, ha scelto un tono conciliante, guardando con orgoglio e gioia ai suoi quattordici anni alla guida della Francia.

«Si conclude una delle esperienze più belle che si possano vivere», ha dichiarato. «Ho messo questa squadra al di sopra di tutto. Si può allenare qualsiasi grande club del mondo, ma non esiste nulla di più importante della Francia».

Ora Deschamps partirà con la famiglia per una meritata vacanza.

Il suo successore dovrebbe essere l’ex compagno di squadra Zinédine Zidane, che secondo il ct uscente troverà una situazione favorevole.

«C’è tutto ciò che serve. Ci sono anche giovani giocatori che possono ancora migliorare», ha sottolineato Deschamps.

Infine, un appello ai media: «Ricordate sempre che la cosa più importante è il rispetto. Si può criticare, si possono avere opinioni diverse, ma il rispetto non deve mai venire meno».