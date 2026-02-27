L'allenatore della Repubblica Democratica del Congo, Sebastien Desabre, è stato informato della morte del padre durante la conferenza stampa post-partita, dopo che i suoi valorosi giocatori hanno perso per 2 a1 la sfida contro l'Inghilterra.

Hai fretta? blue News riassume per te: La Repubblica Democratica del Congo ha perso la sfida ai sedicesimi di finale contro l'Inghilterra per 2 a 1.

Durante la conferenza stampa post-partita, all'allenatore Sebastien Desabre è stata annunciata la morte del padre.

Nonostante lo shock iniziale, il 49enne ha trattenuto le emozioni, ringraziando e chiudendo in maniera veloce l'incontro con i giornalisti.

Giova ricordare che si tratta della prima partecipazione della Repubblica Democratica del Congo alle fasi finali della Coppa del Mondo con questo nome. Con il nome di Zaire i centrafricani vi parteciparono nel 1974.

La favola della Repubblica Democratica del Congo ai Mondiali 2026 si è conclusa mercoledì ai sedicesimi di finale contro l'Inghilterra.

I centroafricani sono rimasti in vantaggio per 1-0 fino al 75° minuto, quando Harry Kane ha segnato il gol del pareggio. Il numero 9 inglese ha poi siglato la rete della vittoria all'86° minuto, regalando alla sua squadra la vittoria per 2 a 1 e la qualificazione agli ottavi di finale.

Il Congo invece torna a casa, dopo gli applausi per un'impresa a lungo cullata, anche grazie alla prestazione del proprio portiere.

Lionel Mpasi, ha parato i tiri con la mano destra, con la sinistra e anche uno un po' sotto la cintura, determinato a impedire agli inglesi di passare agli ottavi di finale, prima che Kane ribaltasse la situazione.

«Ho offerto il mio corpo alla scienza», ha detto accennando un sorriso ironico, come riportato da sportndtv.com.

«Sapevamo che Harry Kane è un super attaccante e che dovevamo concentrarci su di lui. Peccato che per ben due volte gli abbiamo prestato un po' meno attenzione.»

Lo shock in conferenza stampa

Come da copione, la partita è stata seguita dalla conferenza stampa ufficiale.

Per la Repubblica Democratica del Congo, sulla sedia vi era seduto il suo allenatore, Sebastien Desabre.

Il francese, a conferenza quasi finita, ha lasciato la parola al responsabile della comunicazione della federazione congolose. il quale, senza troppi fraseggi, ha annunciato in diretta la morte del padre del ct.

Sebastien Desabre, Congo manager and so far best of World Cup, learned just before game v England that his dad passed away.



Here press officer announcing it at the end of presser.



Desabre’s facial expression couldn’t be painted not even by Leonardo pic.twitter.com/GNVJhMFrQz — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 2, 2026

L'espressione scioccata di Desabre ha detto tutto, ma il 49enne non si è lasciato sopraffare dalle emozioni e ha ringraziato tutti prima di concludere la conferenza stampa.

Nonostante il tragico epilogo, il francese ha raggiunto un traguardo indimenticabile, portando la Repubblica Democratica del Congo alla fase finale dei Mondiali.

Non succedeva dal 1974, quando l'RDC si chiamava ancora Zaire.