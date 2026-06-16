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Calcio L'Arabia Saudita ferma l'Uruguay

Swisstxt

16.6.2026 - 02:11

Arabia Saudita
Arabia Saudita
Imago

Arabia Saudita e Uruguay si sono lasciati con un pareggio per 1-1 al termine di una sfida dominata per lunghi tratti dai sudamericani, poco incisivi però negli ultimi metri.

SwissTXT

16.06.2026, 02:11

Dopo un avvio a marca Celeste, è servito un grande Muslera per evitare il vantaggio saudita, giunto poi qualche minuto dopo, quando Alamri è stato il più veloce ad avventarsi sulla respinta dell'estremo difensore uruguaiano. Nella ripresa gli asiatici non hanno poi più praticamente superato la metà campo, ma l'Uruguay è riuscito a concretizzare solo all'80', con la zampata di Araujo.

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