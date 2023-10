KEY

In trasferta a Lima contro il Perù l'Argentina ha conquistato il quarto successo in altrettante partite nelle qualificazioni ai Mondiali 2026.

Protagonista del successo per 2-0 è stato ancora una volta Leo Messi, che con una doppietta nel primo tempo ha archiviato la sfida, raggiungendo quota 106 gol con la maglia albiceleste. In difficoltà invece il Brasile, che oltre alla sconfitta dall’Uruguay per 2-0 ha dovuto fare pure i conti con l’uscita dal campo per un infortunio di Neymar. Infine si è chiuso con un pareggio la «tournée» nordamericana della Germania: 2-2 con il Messico.

Swisstxt