Il trionfo della Spagna non è bastato a spegnere le polemiche. Mentre l’Argentina è accusata di essere stata favorita durante i Mondiali 2026, una petizione che chiede l’esclusione a vita dell’Albiceleste dalla competizione ha superato i 23 milioni di firme.

Hai fretta? blue News riassume per te Nonostante la vittoria della Spagna ai Mondiali 2026, non si placano le polemiche sui presunti favoritismi concessi all’Argentina durante il torneo.

Una petizione per escludere a vita l’Albiceleste dalla Coppa del Mondo ha raggiunto le 23,3 milioni di firme in 170 Paesi.

Una tifosa argentina ha invece promosso una raccolta firme per far rigiocare la finale contro la Spagna senza un arbitro ritenuto corrotto.

Nonostante sia stata la Spagna a laurearsi campione del mondo domenica a New York, continuano a far discutere i presunti favoritismi di cui avrebbe beneficiato l’Argentina nel corso dei Mondiali 2026.

A dimostrarlo è una petizione intitolata «Argentina Out», che chiede l’esclusione a vita dell’Albiceleste dalla Coppa del Mondo.

L’iniziativa ha raccolto questa settimana oltre 23,3 milioni di firme provenienti da 170 Paesi, a fronte di un obiettivo iniziale di appena cinque milioni.

La raccolta firme, ormai conclusa, ha mancato per «appena un milione» di adesioni il primato di petizione più firmata nella storia di Internet.

«Date a tutti gli altri una possibilità equa»

Nel testo, i promotori accusavano la FIFA e gli arbitri di essere stati «di parte a favore di Lionel Messi e dell’Argentina», ponendo poi una domanda provocatoria: «Perché il resto del mondo dovrebbe competere quando il vincitore è già stato deciso? Escludete l’Argentina dai Mondiali e date a tutti gli altri una possibilità equa».

Di fronte al silenzio del massimo organismo del calcio mondiale, gli autori della petizione hanno pubblicato un ultimo messaggio al momento della chiusura: «La FIFA ci ha ignorati, ma la Spagna ha fatto il suo dovere. Grazie, Spagna».

Sul fronte opposto, una tifosa argentina, Gisela Sanchez, ha lanciato sulla piattaforma Change.org una petizione per «rigiocare la finale dei Mondiali tra Argentina e Spagna senza un arbitro corrotto».

Pur avendo ottenuto un seguito più contenuto, l’iniziativa ha comunque raccolto il sostegno di diverse decine di migliaia di firmatari.