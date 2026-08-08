La Federcalcio sudcoreana (KFA) avrebbe pagato prestazioni sessuali ad arbitri stranieri, anche prima di una partita decisiva delle qualificazioni ai Mondiali.

La Federcalcio della Corea del Sud (KFA) è nel mirino delle autorità investigative.

Lo scandalo continua La Federcalcio sudcoreana avrebbe offerto servizi erotici agli arbitri internazionali

La Federcalcio sudcoreana (KFA) avrebbe pagato ad arbitri stranieri, prima di almeno sette partite internazionali, visite discutibili in centri massaggi che offrono servizi sessuali.

Come riportato dall’emittente televisiva sudcoreana JTBC e dall’agenzia di stampa ufficiale Yonhap, le accuse di corruzione riguardano il periodo compreso tra il 2011 e il 2012.

Non è stato dimostrato se gli arbitri siano stati indotti a prendere decisioni parziali nelle partite della Nazionale sudcoreana.

Secondo la JTBC, l’inchiesta si basa, tra l’altro, su estratti conto delle carte di credito e su documenti relativi a una verifica statale.

Le visite ai saloni di massaggi, che secondo i media coreani offrono servizi sessuali, sarebbero costate l’equivalente di diverse centinaia di euro.

Secondo l’emittente televisiva, un funzionario dell’associazione dell’epoca ha dichiarato che favori di questo tipo erano comuni e, in parte, venivano anche richiesti dagli arbitri.

Giovedì la polizia ha perquisito gli uffici del KFA a Seul. Fabian Kretschmer/dpa

Particolarmente scottante è il fatto che anche prima di una decisiva partita di qualificazione ai Mondiali contro il Kuwait nel febbraio 2012, la federazione avrebbe pagato la visita a un salone di massaggi a due assistenti arbitrali giapponesi.

La Corea del Sud vinse la partita per 2-0 e si qualificò per il turno successivo delle qualificazioni. Nei resoconti dei media non è stato specificato se durante la partita ci siano state decisioni arbitrali discutibili da parte della terna.

Secondo quanto riportato dall'agenzia Yonhap, i fatti erano già stati accertati nel 2016 a seguito di un'ispezione della KFA da parte del Ministero della Cultura, dello Sport e del Turismo, ma all'epoca non erano stati resi pubblici.

Lo statuto vieta le donazioni finanziarie

In Corea del Sud i centri massaggi che offrono servizi sessuali sono infatti molto diffusi, ma la prostituzione è vietata.

Inoltre, gli statuti delle federazioni calcistiche internazionali vietano qualsiasi forma di compenso economico agli arbitri.

Federcalcio già sotto il torchio per la nomina dell'ex ct della Nazionale

La Federcalcio sudcoreana è attualmente sottoposta a forti pressioni politiche.

Giovedì è stata effettuata un’irruzione nei locali della Federazione. Alla Federcalcio viene contestato di aver aggirato le norme vigenti nella nomina dell’ex allenatore della Nazionale Hong Myung-bo, assegnandogli l’incarico senza un regolare processo di selezione.

Lo stesso è stato poi licenziato al termine della deludente campagna agli ultimi Mondiali di calcio.