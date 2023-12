Aston Villa terzo in classifica Imago

Aston Villa.

Il turno infrasettimanale di Premier League ha visto cadere sorprendentemente il Manchester City contro l’ A Birmingham Bailey – autore del gol decisivo al 74’ – e compagni si sono imposti per 1-0 e hanno scavalcato i Citizens al 3o posto in classifica (32 punti). A sorridere è dunque il Liverpool, 2o con 34 punti grazie al 2-0 in trasferta inflitto allo Sheffield.

