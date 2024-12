CDK KEY

Un colpo di testa sul secondo palo di Lookman a poco dai titoli di coda ha permesso all'Atalanta di battere anche il Milan.

Il 2-1 sui rossoneri in un big match della 15a giornata decisamente più appassionante nella prima metà ha consegnato ai bergamaschi la 9a vittoria consecutiva in Serie A, sinonimo di primato in classifica.

