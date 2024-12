Atalanta in vetta alla Serie A.

Continua la corsa dell’ Nonostante qualche difficoltà, i bergamaschi hanno trovato le risorse per battere per 3-2 l’Empoli al Gewiss Stadium e ottenere così l’undicesima vittoria consecutiva in campionato. Protagonista De Ketelaere, autore di una doppietta e soprattutto del punto che ha spezzato l’equilibrio all’86'.