Gol, umorismo, sarcasmo e video virali: Erling Braut Haaland, anche se è stato eliminato dagli inglesi ai quarti di finale sabato, ha lasciato il segno in questo Mondiale come pochi altri. Mentre il norvegese ha battuto record in campo, milioni di tifosi lo acclamano sui social media, soprattutto in Cina.

Goleador, star dei social media e re dei meme: Erling Braut Haaland sta lasciando il segno ai Mondiali maschili ben oltre i confini del calcio.

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Hai fretta? blue News riassume per te Erling Braut Haaland, con una doppietta, ha portato la nazionale norvegese ai quarti di finale dei Mondiali per la prima volta nella storia. L'avventua ü terminata sabato sera contro l'Inghilterra.

Oltre alle sue prestazioni in campo, il centravanti del City è diventato il personaggio più popolare dei meme dei Mondiali.

Il suo senso dell’umorismo, le immagini virali dei suoi festeggiamenti e le scene curiose lo hanno reso una star del web in tutto il mondo.

Il 25enne è particolarmente popolare in Cina, dove coltiva attivamente la sua base di fan e fa pubblicità a una tisana. Riepilogo creato con

Ieri, sabato l'attaccante norvegese Erling Braut Haaland nulla a potuto contro l'Inghilterra, che vincendo 2 a 0 ha rispedito a casa i norvegesi.

Ma domenica scorsa, solo una settimana fa, è diventato un idolo in patria e non solo perché ha portato la nazionale maschile del suo Paese alla vittoria per 2-1 contro il Brasile con una doppietta (al 79' e al 90'), qualificandola così per la prima volta nella storia ai quarti di finale dei Mondiali.

Il quell'occasione ha pubblicato sui social media un selfie. Scattato nello spogliatoio, dal basso. «Beh, beh, beh», ha scritto a corredo.

Ha pubblicato la foto su Instagram e TikTok, ma anche sulla piattaforma cinese Weibo, dove ha un profilo dall’inizio di giugno e dove lo seguono oltre 1,7 milioni di persone. «谁曾想呢», ha scritto a corredo della foto. «Chi l’avrebbe mai detto?».

Erling Braut Haaland su Weibo. «Chi l’avrebbe mai detto?», ha scritto in cinese. Screenshot di Weibo

Il fatto che un attaccante norvegese festeggi un momento così importante della sua carriera anche in cinese non è un caso.

Haaland non è solo uno dei migliori marcatori di questo Mondiale, ma anche il personaggio più popolare nei meme.

Chiunque navighi sui social media durante questo torneo non può fare a meno di imbattersi nei meme sul norvegese.

Ogni espressione di gioia, ogni scatto, ogni frase secondaria detta durante le interviste viene rielaborata e contribuisce a creare innumerevoli nuovi tifosi della Norvegia in tutto il mondo.

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Questo personaggio funziona proprio perché il contrasto è così forte.

In campo, l'attaccante è una macchina da gol alta 1,95 metri: quando in questo Mondiale ha inseguito un avversario, il sito lo ha paragonato a un ghepardo a caccia di gazzelle.

È stata riesumata anche un’immagine tratta da una partita di Premier League disputata a marzo, in cui il suo tiro ha colpito in pieno il volto di un giocatore del West Ham, deformando visibilmente il pallone all’impatto.

Haaland, il «controllore della qualità del pallone», secondo il web.

A marzo Erling Braut Haaland ha tirato la palla dritto in faccia al difensore del West Ham Konstantinos Mavropanos. Il potenziale per un meme è evidente. Associated Press

Inoltre Erling è semplicemente un tipo simpatico.

Su Snapchat gestisce uno degli account di celebrità più genuini in assoluto: 4,7 milioni di follower, selfie ripresi dal basso, umorismo asciutto.

Quando parla al microfono, sembra non aver mai seguito un corso di formazione per i media. Quando la Norvegia si è qualificata in anticipo per la fase a eliminazione diretta dopo la vittoria contro il Senegal, gli è stato chiesto della prossima e ultima partita del girone contro la Francia.

La sua risposta: «Onestamente, non mi interessa quella partita. Siamo già qualificati. Sicuramente vinceranno contro di noi e probabilmente anche l’intero torneo».

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In questi Mondiali, Haaland è diventato un fenomeno di successo.

La «vogata alla vichinga», con cui la Norvegia festeggia ogni vittoria – tutta la squadra rema all’unisono, mentre contro il Brasile è stato lo stesso 25enne a suonare il tamburo – ha fatto il giro del mondo.

Dopo la vittoria contro la Costa d’Avorio negli ottavi di finale, il norvegese si è subito infilato un elmo vichingo.

Una canzone rap che aveva registrato da adolescente insieme a due amici ha vissuto un ritorno virale – persino il famoso DJ Kygo ne ha pubblicato un remix.

Pubblicità di una tisana cinese

In nessun altro posto, però, questo personaggio viene seguito con tanta dedizione come in Cina.

Nessuno sa spiegarne bene il motivo, ma è tradizione che, durante i Mondiali in cui la propria nazionale non partecipa, i tifosi cinesi «adottino» una star straniera. E questa volta la scelta è caduta proprio sul norvegese.

I tifosi cinesi lo chiamano «l’attaccante robot» o, affettuosamente, «Habao», più o meno «Ha-Baby».

Lui sta al gioco: sui suoi canali cinesi risponde alle domande dei tifosi (se sia un robot: «Forse a volte lo sono»), e prima dei Mondiali è diventato testimonial pubblicitario della tradizionale tisana cinese Walovi.

Nello spot parla un mandarino stentato e beve dalla iconica lattina rossa.

Ormai il personaggio ha assunto una vita propria, al punto che il vero Haaland non serve più.

La settimana scorsa è diventato virale un video in cui è seduto in un ristorante, guarda di lato e si spaventa vedendo il proprio riflesso.

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Un singolo post su X contenente il filmato è stato visualizzato oltre 42 milioni di volte.

Solo che non si tratta affatto del bomber, bensì di un adattamento realizzato con l’intelligenza artificiale di uno sketch di un comico cinese. A nessuno è importato granché. Il video ha continuato a circolare allegramente.

Sabato, a Miami, la Norvegia è stata battuta dall’Inghilterra.

Il re dei meme di questi Mondiali non andrà in semifinale. Ma ha fornito sicuramente ottimi spunti per nuovi meme.