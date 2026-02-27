Dopo lo 0-0 con il Paraguay, l'Australia si qualifica per la terza volta nella storia per la fase a eliminazione diretta di un Mondiale. I Socceroos affronteranno la seconda del Gruppo G. A San Francisco i sudamericani si sono preoccupati più di difendere il pareggio, speculando con 4 punti di risultare una delle migliori terze. La differenza reti di -2 non permette ancora loro di essere tra i ripescati. Già sicuri del primo posto nel Gruppo D, gli Stati Uniti sono stati battuti da un orgogliosa Turchia che a Los Angeles ha trovato il 3-2 conclusivo al 98' con Ayhan.