Australia disputerà per la sesta volta consecutiva, e la settima in assoluto, la fase finale della Coppa del Mondo.

L’ I Socceroos hanno staccato il biglietto per la rassegna iridata del prossimo anno in Canada, Messico e Stati Uniti vincendo 2-1 a Gedda contro l’Arabia Saudita nello scontro diretto per il secondo posto nel Gruppo C delle qualificazioni asiatiche.