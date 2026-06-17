I mediorientali non hanno però reso la vita facile alla squadra di Rangnick, al suo ritorno a un Mondiale dopo 28 anni. All'1-0 realizzato da Schmid al 20' con una bella conclusione dalla distanza ha risposto Olwan al 50', trovando il primo storico gol per la sua Nazionale in una rassegna iridata. Dopo una rete annullata ad Arnautovic al 67', gli austriaci si sono riportati avanti grazie all'autorete di Al Arab al 76'. Negli ultimi scampoli di partita, al 102', il recordman ha arrotondato il punteggio su rigore.