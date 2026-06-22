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Calcio L'Egitto vede i sedicesimi

Swisstxt

22.6.2026 - 05:02

In rete anche Salah
In rete anche Salah
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Egitto è balzato in testa al Gruppo G ed è già certo di chiudere almeno in 3a posizione.

SwissTXT

22.06.2026, 05:02

22.06.2026, 05:10

Grazie alla sua prima vittoria nella storia dei Mondiali, l’ E con 4 punti i 1/6 sono decisamente molto vicini. A Vancouver i nordafricani hanno superato 3-1 la Nuova Zelanda. Sorpresi da un avvio arrembante di Wood e compagni, gli egiziani ci hanno capito poco nei minuti iniziali del match subendo al 15' il gol di Surman. Nella ripresa i Faraoni hanno però aggredito con un pressing alto e asfissiante i neozelandesi che sono capitolati sotto i colpi di Ziko, Salah e Trezeguet.

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