Grazie alla sua prima vittoria nella storia dei Mondiali, l’ E con 4 punti i 1/6 sono decisamente molto vicini. A Vancouver i nordafricani hanno superato 3-1 la Nuova Zelanda. Sorpresi da un avvio arrembante di Wood e compagni, gli egiziani ci hanno capito poco nei minuti iniziali del match subendo al 15' il gol di Surman. Nella ripresa i Faraoni hanno però aggredito con un pressing alto e asfissiante i neozelandesi che sono capitolati sotto i colpi di Ziko, Salah e Trezeguet.