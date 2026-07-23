I primi ospiti nel nuovo stadio di Lugano sono i kosovari del KF Dukagjini. Una sfida già fondamentale per raggiungere uno degli obiettivi stagionali: la qualificazione alla fase a gironi di Conference League.

Oltre 5'000 tagliandi sono già stati venduti per la prima stagionale del Lugano.

Perché questa partita è importante?

Il Lugano comincia la sua stagione dal secondo turno di qualificazione all'UEFA Conference League. È il primo dei tre ostacoli che i bianconeri dovranno superare per raggiungere la fase a gironi della competizione, obiettivo dichiarato dalla società.

Il cammino si preannuncia difficile, anche per la congestione del calendario che ne deriverebbe, ma non impossibile. Sulla carta, la formazione di Mattia Croci-Torti parte favorita contro il Dukagjini e lo sarebbe anche nell’eventuale turno successivo.

In caso di qualificazione, infatti, il Lugano affronterebbe la vincente della sfida tra NSÍ Runavík, delle Isole Faroe, e FC Koper, formazione slovena.

Per l’ultimo ostacolo prima della fase a gironi, invece, molto dipenderà dall’eventuale inserimento dei bianconeri tra le teste di serie del sorteggio. In caso contrario, i bianconeri potrebbero ritrovarsi di fronte avversarie di alto livello come Atalanta, Monaco o Brighton & Hove Albion.

Lo scenario diventerà più chiaro soltanto nelle prossime settimane.

Che cosa hanno detto i protagonisti?

«È una di quelle partite in cui Mattia Croci-Torti non deve motivare la squadra», ha dichiarato l’allenatore momò durante la conferenza stampa della vigilia.

Dopo anni di partite «casalinghe» disputate lontano dal Ticino - da San Gallo a Thun, passando per Zurigo e Lucerna - a causa dell’incompatibilità di Cornaredo con le norme europee, il Lugano scenderà per la prima volta sul nuovissimo terreno dell’AIL Arena.

Uno stimolo enorme anche per i giocatori, secondo il tecnico: «Non mi posso aspettare che i miei ragazzi sbaglino l’atteggiamento. Avere i tifosi così vicini potrà rappresentare qualcosa di fondamentale per la squadra».

Fino a un paio di giorni fa erano stati venduti 3’000 abbonamenti sui 4’200 disponibili. Un dato che testimonia il crescente entusiasmo attorno alla squadra, considerando che nella scorsa stagione la media complessiva degli spettatori nelle partite di Super League disputate a Cornaredo non ha raggiunto le 3’600 presenze.

Per la gara di questa sera sono già stati venduti oltre 5’000 biglietti. L’affluenza ha spinto il club ad aprire la vendita anche per il settore D, inizialmente escluso.

Che avversario aspetta il Lugano?

Il tecnico del KF Dukagjini, Arsim Thaqi, siede sulla panchina della squadra da meno di quattro mesi. Quanto fatto nella parte finale della scorsa stagione gli è valso la riconferma.

Thaqi non solo ha migliorato sensibilmente la media punti della formazione - da 1,3 nelle prime 26 partite a 1,7 dal suo arrivo - ma ha soprattutto condotto il club al primo, storico trionfo nella coppa nazionale.

È proprio grazie a questo successo che il Dukagjini ha conquistato un posto nei preliminari di Conference League.

Quella di questa sera contro il Lugano sarà appena la quinta partita europea della sua storia. Nella stagione 2023/24, la formazione kosovara superò il primo turno di qualificazione alla Conference League contro l’Europa FC di Gibilterra, vincendo 2-1 in casa e 3-2 in trasferta.

Al turno successivo venne poi eliminata dai croati dell’HNK Rijeka, dopo lo 0-1 casalingo e il pesante 1-6 in trasferta.

Mattia Croci-Torti ha descritto gli avversari come una «squadra che ha nell'aggressività la sua forza».

I bianconeri dovranno quindi evitare di farsi sorprendere dall’intensità e dall’entusiasmo dei kosovari, decisi a sfruttare un palcoscenico di tale importanza.

Che cosa ha fatto discutere questa settimana?

Proprio mentre il Lugano si affaccia sulla nuova stagione con lo sguardo rivolto al futuro, il passato è tornato a bussare alla porta.

A far discutere sono state le parole di Mattia Bottani, che in un'intervista al «Corriere del Ticino» ha rivolto più di una critica al suo ex allenatore, colpevole, a suo dire, di non avergli riservato nella scorsa stagione il trattamento che meritava.

«Credo che la mia dedizione quotidiana meritasse una considerazione diversa rispetto ai 5-10 minuti che mi sono stati concessi nel finale di campionato», ha dichiarato l'ex capitano bianconero.

«Ho provato ad aiutarlo, anche sul piano umano, ma col tempo alcune sue scelte mi hanno fatto perdere la stima che serbavo nei suoi confronti».

Parole forti, alle quali Croci-Torti ha risposto senza alimentare ulteriormente il polverone: «Ho sempre elogiato Mattia per il suo attaccamento alla maglia, per la sua attitudine e per la qualità nel far giocare al meglio la mia squadra, quindi non mi permetterei mai di criticarlo ora».

«Per me l’obiettivo comune arriverà sempre prima dell’obiettivo singolo», ha chiosato il tecnico bianconero.

Qual è il dato da conoscere?

Dal 2022, il Lugano non ha vinto nessuna delle sette partite casalinghe disputate nei turni di qualificazione alle competizioni europee: il bilancio è di tre pareggi e quattro sconfitte.

Nell’ultima gara interna, giocata la scorsa stagione a Thun, i ticinesi hanno perso 0-5 contro l’NK Celje nelle qualificazioni di Conference League. Si tratta, a pari merito, della più pesante sconfitta casalinga subita da una squadra svizzera nelle coppe europee.

Il debutto all’AIL Arena riuscirà a interrompere questa tendenza?

Chi partirà titolare?

«Il Crus» dovrebbe ripartire dalle sue certezze, senza schierare dal primo minuto nessuno dei nuovi acquisti. Resta però in dubbio la presenza di Dos Santos, reduce da alcuni problemi fisici.

Von Ballmoos; Zanotti, Mai, Papadopoulos, Alioski; Bislimi, Grgic; Steffen, Dos Santos, Cimignani; Behrens.