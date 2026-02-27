Il Lugano ha ceduto definitivamente Alexandre Duville-Parsemain al Moreirense FC in massima serie portoghese. Arrivato sulle sponde del Ceresio nel luglio del 2025, il martinicano ha collezionato appena 12 presenze – tra campionato e coppe – in 6 mesi in bianconero senza mai riuscire a siglare nemmeno una rete. -Una partenza e un arrivo in attacco per il Basilea. Sulle sponde del Reno arriva il 23enne belga-nigeriano Kazeem Olaigbe in prestito dal Konyaspor, mentre lascia la Svizzera Moritz Broschinski che finisce pure in prestito al Karlsruhe.