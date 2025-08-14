  1. Clienti privati
Calcio Il Lugano saluta l'Europa vincendo per 4 a 2 contro il Celje

Swisstxt

14.8.2025 - 21:51

Il Lugano saluta l'Europa
Il Lugano saluta l'Europa
Keystone

Il Lugano ha onorato il ritorno del Q3 di Conference League contro lo Celje, battendo gli sloveni per 4 a2, ma dovendo comunque salutare la competizione europea.

SwissTXT

14.08.2025, 21:51

14.08.2025, 22:00

Gli uomini di Croci-Torti sono riusciti a sbloccare il risultato al 13' con Grgic, infallibile come sempre dal dischetto, ma la rete di Kovacevic al 22' ha spento sul nascere ogni speranza di potere ribaltare il 5-0 dell'andata.

Dopo il vantaggio sloveno con Kovar al 66', è uscito l'orgoglio dei sottocenerini, che si sono andati a prendere la vittoria nel finale grazie ai gol di Papadopoulos, Steffen e Alisoki.

Malgrado la mancata qualificazione, è un bel segnale per il futuro della stagione di Steffen e compagni, che ora potranno concentrarsi con tutte le loro forze su campionato e Coppa Svizzera.

