Il Lugano saluta l'Europa Keystone

Il Lugano ha onorato il ritorno del Q3 di Conference League contro lo Celje, battendo gli sloveni per 4 a2, ma dovendo comunque salutare la competizione europea.

SwissTXT Swisstxt

Gli uomini di Croci-Torti sono riusciti a sbloccare il risultato al 13' con Grgic, infallibile come sempre dal dischetto, ma la rete di Kovacevic al 22' ha spento sul nascere ogni speranza di potere ribaltare il 5-0 dell'andata.

Dopo il vantaggio sloveno con Kovar al 66', è uscito l'orgoglio dei sottocenerini, che si sono andati a prendere la vittoria nel finale grazie ai gol di Papadopoulos, Steffen e Alisoki.

Malgrado la mancata qualificazione, è un bel segnale per il futuro della stagione di Steffen e compagni, che ora potranno concentrarsi con tutte le loro forze su campionato e Coppa Svizzera.