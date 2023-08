Imago

Agli 1/8 dei Mondiali l'Inghilterra campione d'Europa ha superato la Nigeria ai calci di rigore per 4-2 (0-0 dopo 120').

Buona prestazione delle Super Aquile che non sono però riuscite nell'exploit nonostante la superiorità numerica in loro favore a 4' dallo scadere dei tempi regolamentari. Dal dischetto sono stati fatali i due errori consecutivi delle nigeriane che hanno spianato la strada per la vittoria della formazione d'oltremanica.

Swisstxt