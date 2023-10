Kane Imago

Italia.

L’Inghilterra si è qualificata per Euro 2024 grazie al 3-1 in rimonta sull’ Apertosi con il primo gol in azzurro di Scamacca, il big match di Wembley è stato più incerto di quanto non dica il risultato finale. Alla lunga però è venuta fuori la qualità dei Tre Leoni di Southgate, che hanno ribaltato la situazione con la doppietta di Kane (61 gol in Nazionale) e la rete di Rashford. Per evitare gli spareggi, a novembre gli uomini di Spalletti saranno costretti a superare la Macedonia del Nord e almeno a pareggiare lo scontro diretto a Leverkusen con l'Ucraina

Swisstxt