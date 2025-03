La punizione di James Keystone

Inghilterra è riuscita a vincere anche il secondo match di qualificazione ai Mondiali 2026.

Senza strafare, l’ Dopo il successo sull’Albania, gli uomini di Tuchel hanno battuto a Wembley la Lettonia per 3-0 e guidano ora in solitaria la classifica del Gruppo K con 3 punti sui baltici e sui balcanici, oggi vittoriosi 3-0 su Andorra. A decidere la sfida ci hanno pensato James, con una pregevole punizione dal limite, Kane ed Eze. Seconda vittoria consecutiva anche per la Polonia, 2-0 a Malta nel Gruppo G, e per la Bosnia ed Erzegovina, 2-1 nello scontro diretto con Cipro nell'H.