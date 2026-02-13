Nel primo tempo i transalpini hanno sbagliato l'atteggiamento e i Tre Leoni sono così andati alla pausa sul 4-0. Nella ripresa i Bleus hanno recuperato fino al 4-3, ma nel finale il rigore di Saka (tripletta per lui), prima del botta e risposta tra Dembélé e Bellingham, ha chiuso la partita. Con la sua doppietta Mbappé è diventato il miglior marcatore di sempre ai Mondiali (22) davanti a Messi.