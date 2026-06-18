Al termine di una prestazione decisamente convincente, i Tre Leoni si sono imposti a Dallas con il risultato di 4-2. Nel primo tempo alla doppietta di capitan Kane (rigore e incornata su corner) i balcanici hanno risposto con 2 reti notevoli firmate da Baturina e Musa. Nella ripresa la squadra di Tuchel ha preso il sopravvento. Di nuovo subito in vantaggio con Bellingham (gran lancio di Anderson), gli inglesi hanno chiuso i conti con Rashford all'85' dopo una serie di interventi importanti di Livakovic.