Gordon e Rice Keystone

L'Inghilterra ha superato la Costa Rica per 3-0 facendo il pieno di fiducia in vista del debutto Mondiale di mercoledì 17 giugno.

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Ad aprire le marcature ci ha pensato Rice al 9', seguito al 68' da Gordon che ha trasformato dal dischetto. A chiudere la pratica è stato poi Watkins all'87' con un tap-in da pochi metri.

L'Algeria ha confermato il proprio stato di forma contro una modesta Bolivia. I Fennec hanno vinto con un secco 4-0 trovando dapprima il gol con Mandi a fine primo tempo e rincarando la dose con una doppietta di Gouiri tra il 56' e il 58'.

Il punto esclamativo l’ha poi messo Hadj Moussa al 61'.