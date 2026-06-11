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Verso la Coppa del Mondo L'Inghilterra supera la Costa Rica nell'ultimo impegno pre-Mondiali

Swisstxt

11.6.2026 - 09:13

Gordon e Rice
Gordon e Rice
Keystone

L'Inghilterra ha superato la Costa Rica per 3-0 facendo il pieno di fiducia in vista del debutto Mondiale di mercoledì 17 giugno.

SwissTXT

11.06.2026, 09:13

11.06.2026, 09:38

Ad aprire le marcature ci ha pensato Rice al 9', seguito al 68' da Gordon che ha trasformato dal dischetto. A chiudere la pratica è stato poi Watkins all'87' con un tap-in da pochi metri.

L'Algeria ha confermato il proprio stato di forma contro una modesta Bolivia. I Fennec hanno vinto con un secco 4-0 trovando dapprima il gol con Mandi a fine primo tempo e rincarando la dose con una doppietta di Gouiri tra il 56' e il 58'.

Il punto esclamativo l’ha poi messo Hadj Moussa al 61'.

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