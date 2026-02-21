L'Inter ha trovato la forza di rialzarsi subito dopo la sconfitta in trasferta in Champions League contro il Bodo/Glimt.
I nerazzurri si sono infatti imposti sul campo del Lecce con il risultato di 2-0, anche grazie al colpo di testa vincente del rossocrociato Akanji.
La truppa di Chivu allunga così in vetta alla classifica di Serie A, con il Milan ora distante 10 punti.
Destino contrario per la Juventus, che è stata battuta in casa dal Como per 2-0. I bianconeri, sempre quinti, si vedono avvicinare proprio dai lariani a un solo punto.